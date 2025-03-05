Basın bürosundan verilen bilgiye göre, BRT'de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Küçük, gece kulübünde çalışan bir kadının ölü bulunmasının ardından konunun Cumhuriyet Meclisi'nde gündeme geldiğini söyledi.

Küçük, "Ülkemizde zaman zaman bu tür olayların yaşanması hepimizi derinden üzüyor. Şiddete karşıyım ve bir kadının böyle bir olayla can vermesi, insanlık adına çok üzücü bir durum. Bu mesele burada kalmamalı; kalıcı çözümler bulmalıyız" diyerek, şiddetle mücadele için kalıcı çözüm arayışında olunması gerektiğini vurguladı.

-“Akran zorbalığı siyaset üstü bir meseledir”

Akran zorbalığı konusunu anımsatarak, konuyu Meclis kürsüsünde dile getirdiğinde “UBP'li bir vekil neden akran zorbalığını konuşur” şeklinde eleştiriler aldığını belirten Küçük, bu konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna vurgu yaptı.

Küçük, bu tür olayların sadece bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu da ifade ederek, herkesin sorumluluk almasını istedi ve komite çalışmalarıyla çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti.

- “Ülkenin kurumsal ve sistematik sorunlarını çözmek için çalışıyoruz”

Nitelikli insan yetiştirmenin önemine değinen Küçük, "Biz siyaseti sadece istihdam olarak görmüyoruz. Ülkenin kurumsal ve sistematik sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Sosyal ve toplumsal sorunları çözecek yasalara katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

-“Araçlarda tütün ve ürünlerinin tüketilmesini yasakladık”

Küçük, trafik güvenliği, yolcu taşımacılığı ve madde tesiri altında araç kullanımı gibi konularda yapılan yasal düzenlemelere de değindi. Araçlarda tütün ve ürünlerinin tüketilmesini yasakladıklarını belirten Küçük, bu yasanın pasif içicileri, çocukları ve dezavantajlı bireyleri korumak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Küçük, akran zorbalığı ve dijital mecralarda çocukların maruz kaldığı siber zorbalık konularına da dikkat çekerek, bu durumun çocukların geleceğini tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Çocukların sanal bir gerçeklik içinde yaşadığının farkında olunması gerektiğinin altını çizen Küçük, ailelerin bu konuda çaresiz kalmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Küçük, komite çalışmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak, sosyal sorunların çözümüne yönelik yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını da kaydetti.

Bu süreçte basının rolünün çok önemli olduğunun altını çizen eden Hasan Küçük, eğitici içeriklerle toplumu bilinçlendirmek ve sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.