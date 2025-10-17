Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu gündemindeki konuları değerlendirmek üzere Av. Salih Irkad başkanlığında bir araya geldi.

Alınan kararlar şöyle;

1) Kurul, TK- 2/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem raporlarını tetkik ve tezekkür etmiştir. 29/9/2025 tarihinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Cihangir GSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında Cihangir GSK’nın 111522 lisans numaralı futbolcusu Yakup Şen, rakibi ile girmiş olduğu ikili bir mücadele sırasında kendisi yere düşmesinden sonra rakibine kasten yüz bölgesine gelecek şekilde tekme savurmuştur. Maçın hakemi bu pozisyondan sonra bahsi geçen futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmiştir. KTFF Disiplin Kurulu ilgili futbolcuya 4 resmi müsabakadan men cezası vermiştir.

Tarafımıza yapılan itiraz ve buna ekli sunulan yazılı savunma ve kurulumuza yapılan sözlü savunmada ilgili futbolcunun rakibine vurmadığını vurmuş olsa bile yüzüne denk gelmediğini ve keza kasıtlı bir vurma ve şiddetli hareket fiili olmadığı ve futbolcunun yerden kalkmaya çalışırken vücudunun doğal refleks göstererek kalkmaya çalışırken rakibine temas olduğunu iddia etmişlerdir. Kurulumuz tarafımıza sunulan raporları ve savunmayı inceledikten sonra ve bilhassa olay anını gösteren maç görüntülerini ve savunma maksatlı sunulan fotoğrafları izledikten sonra yapılan fiilin yerdeki futbolcunun kalkmaya çalışırken vücudun doğal refleks hareketiyle değil kasten rakibine vurmak maksadı ile tekme attığı açıkça görülmektedir, yapılan hareket neticesi çok daha ağır neticeler doğurması muhtemel bir şiddetli hareket olup konu futbolcuya 4 resmi müsabakadan men cezasından daha düşük bir ceza vermeyi uygun bulmadık bu cihetle Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu cezaya müdahalemizi gerektirecek başka bir veri yokluğunda verilen 4 resmi müsabakadan men cezasını uygun ve adil buluruz.

2) Kurul, TK- 3/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem raporlarını inceleyip tetkik ve tezekkür etmiştir. 5/10/2025 tarihinde Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı’nda oynanan Atoll Kozanköy – Türk Ocağı Limasol arasındaki AKSA 1. Lig müsabakasında TOL antrenörü Mehmet Demir, maçın 90. Dakikasında verilen bir penaltı kararı sonrasında maçın yardımcı hakemine yönelik şiddetli itirazları ve sarfettiği hakaret içerikli sözleri sebebiyle maçın hakemi tarafından kırmızı kartla ihraç edilmiştir. Tarafımıza yapılan itiraz ve buna ekli sunulan yazılı savunma ve keza huzurumuzda yapılan sözlü savunmada bahsi geçen kişi maçtan sonra ilgili hakemden özür dilediğini ve keza kurulumuzdan da böyle bir davranışta bulunduğu için özür dilediğini yaptığı hareketten çok pişman olduğunu ve bir an için sinirlerine hakim olamayarak ağzından öyle bir cümle kaçtığını ve keza oyundan ihraç edildikten sonra herhangi bir taşkınlık çıkarmadan sahayı terk ettiğini bundan sonra çok daha dikkatli olacağını beyan etmiş ve bu hususu maç görüntüleri ile kurulumuza sunmuştur.

Disiplin Kurulu bahsi geçen antrenöre 3 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Kurulumuz Disiplin Kurulunun vermiş olduğu cezanın prensip olarak çok ağır bir ceza olduğunu düşünmemekle birlikte pişman olan ve gerek hakemden gerekse kurulumuzdan özür dileyen konu şahsa bir fırsat vererek bilhassa tarafımıza sunulan raporları ve savunmayı inceledikten sonra konu antrenöre verilen cezayı 2 resmi müsabakaya düşürmeyi uygun ve adil buluruz.

3) Kurul TK-4/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup. 04/10/2025 tarihinde oynanan Aksa A2 1. Lig müsabakasında maçın 53. Dakikasında, Düzkaya KOSK’un 116368 numaralı kalecisi Mustafa Doğu pozisyon sonrasında yerde kalan rakip takım futbolcusunun yüzüne temasta bulunmuş ve Hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılmıştır. Tarafımıza yapılan yazılı ve sözlü savunmalar ve bilhassa olay anını gösteren görüntüler tetkik ve tezekkür edildikten sonra bahsi geçen futbolcunun rakibinin yüzüne teması olmakla birlikte tekme atmadığı ya da tekme atma kastı olmadığı açıkça görülmektedir. Bu cihetle kurulumuzdan özür dileyen 17 yaşındaki bahsi geçen futbolcuya verilen 6 maçtan men cezasını 3 maçlık men cezasına düşürmeyi uygun ve adil buluruz.