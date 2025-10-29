Voleybol Liglerinde 5. Hafta Programı Büyükler kategorisinde pazartesi akşamı Erenköy ve Lefkoşa da oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

DAÜ Bayanları Lefkoşa da UKÜ karşısında 3-1 galip ayrılarak ilk devreyi 13 Puanla lider tamamladı.

Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer önemli karşılaşmasında Haftaya lider giren LVA ,Cihangir ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta deplasmanda DAÜ ni 3-2 mağlup ederek liderlige yükselen LVA , Cihangire 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından DAÜ ,LVA ve Cihangir ilk devreyi birer mağlubiyetle tamamlandı. DAÜ 13 ,LVA 12 ve Cihangir devreyi 11 puanla tamamladı.

Gecenin Erenköy de oynanan diğer bayanlar karşılaşmasında Erenköy Karpaz Belediyesi rakibi MSA yı 3-1 mağlup ederek play Off şansını artırdı.

Erkeklerde Erenköy de oynanan müsabakada Erenköy Karpaz Belediyesi geçen yılın şampiyonu DAÜ ni 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.