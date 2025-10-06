Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Bölgesel Lig'de gruplar ve sezon planlaması belli oldu. Buna göre yapılan başvurular neticesinde U17 Bölgesel Lig'e 31 takım başvuruda bulundu. 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde başlayacak olan U17 Bölgesel Lig'de 32 takım 4 gruba dağıldı. 8'erli 4 gruptan oluşan grup formatında gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan toplam 16 takım adını 2. Tur'a yazdıracak.

4 takım U17 Elit Lig'de mücadele etme hakkı elde edecek

2. Tur'da gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar seri başı olarak yer alacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak müsabakalarda ev sahibi olarak mücadele edecek. 2. Tur'da başarılı olan takımlar adını finallere yazdıracak. Toplamda 4 finalin oynanacağı U17 Bölgesel Lig'de final maçlarını kazanan 4 takım 2026-2027 sezonunda U17 Elit Lig'de mücadele etme hakkı elde edecek. 01.01.2009 ile 31.12.2014 tarihinde doğan futbolcuların mücadele edeceği ligde yer alacak takımların oluşturduğu gruplar ve sezon planlaması şöyle;

GRUPLAR

1.GRUP

Ağırdağ Boğaz, Alayköy Gençlik, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, Lefke, M. Hacıali Yılmazköy, Yenicami, Yenikent Perçinci SK

2.GRUP

Alsancak Yeşilova, Düzkaya, Esentepe, Girne Halk Evi, Lapta, Ozanköy, Taşkent, Türk Ocağı Limasol

3.GRUP

Akıncılar, Balıkesir, Cihangir, Değirmenlik, Dörtyol, Mesarya, Serdarlı, Türkmenköy

4.GRUP

Civisil Ardahan, DND L. Gençler Birliği, Ergazi, Maraş GSK, Pergama, Serveroğlu Geçitkale, Yedikonuk, Yeniboğaziçi

SEZON PLANLAMASI

Transfer dönemi (6-17 Ekim 2025)

Fikstür çekimi (13 Ekim 2025)

1.Hafta: 25-26 Ekim 2025

2.Hafta: 1-2 Kasım 2025

3.Hafta: 8-9 Kasım 2025

4.Hafta: 15-16 Kasım 2025

Sınav Haftası Arası (17-24 Kasım 2025)

5.Hafta: 29-30 Kasım 2025

6.Hafta: 6-7 Aralık 2025

7.Hafta: 13-14 Aralık 2025

8.Hafta: 20-21 Aralık 2025

9.Hafta: 27-28 Aralık 2025

10.Hafta: 3-4 Ocak 2026

11.Hafta: 10-11 Ocak 2026

Sınav Haftası Arası (16-26 Ocak 2026)

12.Hafta: 31 Ocak-1 Şubat 2026

13.Hafta: 3-4-5 Şubat 2026

14:Hafta: 7-8 Şubat 2026

2.Tur: 14-15 Şubat 2026

Final: 21-22 Şubat 2026