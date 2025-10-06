İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 3. Haftasında ligin yeni iki takımı Mormenekşe ile Küçük Kaymaklı arasındaki mücadelenin galibi deplasman ekibi Küçük Kaymaklı olmuştu.

Küçük Kaymaklı’yı maçın 43. dakikasında 2 – 1 öne geçiren golü ise Nijeryalı golcüsü Rasheed İbrahim atmıştı. Rasheed İbrahim golden sonra ise tribünlerin önünde tepki çeken gol sevinci yaşadı. Şortunu aşağıya çekerek sevinen Rasheed İbrahim, Hüseyin Eyyüpler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

BRT’de önceki akşam yayınlanan Futbol Merkezi programında verilen bilgilere göre Rasheed İbrahim, söz konusu sevinci, idolü olan ve Bundesliga’da forma giyen Lefke’nin eski futbolcusu Boniface’in yaptığı gol sevincini tekrarlamak için yaptığını, açıkladı.

Bu arada Rasheed İbrahim’in ceza olarak Lefkoşa’ya dönüşte takım otobüsüne de alınmadığı ve yönetici arabasıyla Lefkoşa’ya geldiği bilgisi de verildi.