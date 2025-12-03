Aksa 1. Ligin batı bölgesi takımlarından Binatlı’nın sezon başında kadrosuna kattığı genç golcü Asrın Sönmez, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından sarı-yeşilli ekipten ayrıldı.
Sezon başında lisansını eline aldıktan sonra bonservisiyle Binatlı’ya transfer olan oyuncu, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetti.
Futbol hayatına Yenicami altyapısında başlayan Asrın Sönmez, Binatlı formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Genç forvet, özellikle Hamitköy ve Yılmazköy maçlarında kaydettiği gollerle takımına önemli puanlar kazandırmıştı.
Ara transfer döneminde yeni bir takım arayışına başlayan Sönmez’e şimdiden birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi.