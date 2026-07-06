Yenilenebilir enerji alanında atılan bu vizyoner adımlar, kentin doğa dostu bir kimlik kazanmasına yardımcı oluyor. Kurulan yeni panellerin kapasite raporları ve yatırım detayları Malatya Haber bültenleriyle yatırımcılara sunuluyor. Enerji piyasası düzenleme kurulunun aldığı güncel kararlar Malatya Son Dakika Haberleri sayfalarından anında duyuruluyor. Kırsaldaki çiftçiler ise kooperatifler aracılığıyla bu santrallere ortak olarak uzun vadeli gelir kapısı aralıyor.

TARIMSAL SULAMADA ENERJİ MALİYETLERİ SIFIRLANIYOR

Yazıhan ve Akçadağ ilçelerinde faaliyete geçen üç yeni güneş enerjisi santrali, bölgedeki otuz bin dönüm arazinin sulama elektriğini tamamen ücretsiz karşılıyor. Çiftçilerin en büyük gider kalemini oluşturan sulama motorlarının elektrik faturası, kurulan güneş panelleri sayesinde sıfıra indi. Ziraat mühendisleri, üretim maliyetlerindeki bu düşüşün doğrudan ürün taban fiyatlarına olumlu yansıyacağını söyleyerek tüketiciyi de sevindiren gelişmelere işaret etti. Üstelik ihtiyaç fazlası üretilen elektrik, ulusal ağa satılarak kooperatif bütçesine ek nakit girişi sağlıyor.

YATIRIMCILAR ALTERNATİF SEKTÖRLERE YÖNELİYOR

Enerji üretiminin karlı bir yatırım aracı haline gelmesi, yerel sermayedarların dikkatini bu alana çekti. Şehirdeki iş insanları, sanayi tesislerinin çatılarına panel kurdurmak için fizibilite çalışmalarına hız verdi. Geleneksel yatırım araçları olan altın veya döviz yerine yenilenebilir enerjiye sermaye aktaran girişimciler, uzun vadede amortisman süresinin kısalığına güveniyor. Finans piyasalarındaki dalgalanmaları ve Malatya altın fiyatları verilerini yakından izleyen yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek adına enerji şirketleriyle sözleşmeler imzalıyor. Aynı zamanda kurulan santrallerin bakım ve onarımı için Malatya iş ilanları platformlarında güneş enerjisi teknikerleri aranıyor.

PANELLERİN VERİMLİLİĞİ İKLİM ŞARTLARINA BAĞLI

Güneş enerjisi üretiminde en kritik faktör tahmin edilebileceği gibi günlük güneşlenme süreleri ve bulutluluk oranları oluyor. Santral operatörleri, üretim hedeflerini belirlerken Malatya hava durumu 15 günlük tahmin raporlarını sistemlerine entegre ederek çalışıyor. Panellerin temizlik takvimi, yağışsız ve güneşli günlere denk getiriliyor. Elektrik üretimi her ne kadar gün ışığına bağlı olsa da şebeke bakımları çalışanların rutinlerine göre ayarlanıyor. Teknik ekipler, zorlu saha şartlarında çalışırken öğle ve ikindi vakitlerini Malatya ezan vakitleri çizelgesine göre mola zamanı olarak değerlendiriyor. Temiz enerji vizyonu, doğayla uyumlu bir üretimin mümkün olduğunu gösteriyor.