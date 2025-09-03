Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde 8. Hafta ve 9. Hafta maç programı belli oldu. Karşılaşmalar 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak.

Program şöyle;

LEFKE – GÜZELYURT – BOĞAZ GRUBU (LEFKE 16 AĞUSTOS STADI)

6 EYLÜL CUMARTESİ

Alayköy GSK – Yalova SK (Saat 18.00)

M. Hacıali Yılmazköy SK – Lefke TSK (Saat 18.00)

Binatlı YSK – Ağırdağ Boğaz TSK (Saat 19.00)

MESARYA GRUBU (GAZİKÖY ŞENOL STADI)

6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

Akdoğan SK – Cihangir GSK (Saat 18.00)

Türkmenköy ASK – Gaziköy SK (Saat 18.00)

Vadili TÇBSK – Değirmenlik SK (Saat 19.00)

Ergazi GSK – Akova Vuda TÇB (Saat 19.00)

GİRNE GRUBU (GİRNE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ TESİSLERİ)

6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

Alsancak Yeşilova SK – Doğan Türk Birliği (Saat 18.00)

Esentepe Alican Gül Akademisi – Bellapais Tatlısu HOSK (Saat 18.00)

Perre Futbol Akademisi – Girne Halk Evi SK (Saat 19.00)

Karaoğlanoğlu SK – Lapta TBSK (Saat 19.00)

Türk Ocağı Limasol SK (Bay)

7 EYLÜL 2025 PAZAR

Bellapais Tatlısu HOSK – Türk Ocağı Limasol SK (Saat 18.00)

Doğan Türk Birliği – Perre Futbol Akademisi (Saat 18.00)

Lapta TBSK – Esentepe Alican Gül Akademisi (Saat 19.00)

Girne Halk Evi SK – Karaoğlanoğlu SK (Saat 19.00)

Alsancak Yeşilova SK (Bay)

LEFKOŞA GRUBU (CİHANGİR STADI)

6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Dikmen Gücü SK (Saat 18.00)

Göçmenköy İYSK – Atoll Kozanköy KSK (Saat 18.00)

Yenikent Perçinci SK – Gönyeli SK (Saat 19.00)

Küçük Kaymaklı TSK – Yenicami AK (Saat 19.00)

Çetinkaya TSK (Bay)

7 EYLÜL 2025 PAZAR

Atoll Kozanköy KSK – Çetinkaya TSK (Saat 18.00)

Dikmen Gücü SK – Yenikent Perçinci SK (Saat 18.00)

Yenicami AK – Göçmenköy İYSK (Saat 19.00)

Gönyeli SK – Küçük Kaymaklı TSK (Saat 19.00)

China Bazaar Gençlik Gücü TSK (Bay)

İSKELE - GAZİMAĞUSA GRUBU (GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI)

6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

1461 İskele Trabzonspor – Dumlupınar TSK (Saat 18.00)

Kaplıca Karadeniz 61 SK – Yenişehir SK (Saat 18.00)

Yeniboğaziçi DSK – L. Gençler Birliği SK (Saat 19.00)

Mağusa Türk Gücü – Serveroğlu Geçitkale GSK (Saat 19.00)

7 EYLÜL 2025 PAZAR

Yenişehir SK – 1461 İskele Trabzonspor (Saat 18.00)

Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK (Saat 18.00)

Serveroğlu Geçitkale GSK – Kaplıca Karadeniz 61 SK (Saat 19.00)

L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü (Saat 19.00)