Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde 8. Hafta ve 9. Hafta maç programı belli oldu. Karşılaşmalar 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak.
Program şöyle;
LEFKE – GÜZELYURT – BOĞAZ GRUBU (LEFKE 16 AĞUSTOS STADI)
6 EYLÜL CUMARTESİ
Alayköy GSK – Yalova SK (Saat 18.00)
M. Hacıali Yılmazköy SK – Lefke TSK (Saat 18.00)
Binatlı YSK – Ağırdağ Boğaz TSK (Saat 19.00)
-----------------------------------------------------------------------
MESARYA GRUBU (GAZİKÖY ŞENOL STADI)
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ
Akdoğan SK – Cihangir GSK (Saat 18.00)
Türkmenköy ASK – Gaziköy SK (Saat 18.00)
Vadili TÇBSK – Değirmenlik SK (Saat 19.00)
Ergazi GSK – Akova Vuda TÇB (Saat 19.00)
-----------------------------------------------------------------------
GİRNE GRUBU (GİRNE DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ TESİSLERİ)
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ
Alsancak Yeşilova SK – Doğan Türk Birliği (Saat 18.00)
Esentepe Alican Gül Akademisi – Bellapais Tatlısu HOSK (Saat 18.00)
Perre Futbol Akademisi – Girne Halk Evi SK (Saat 19.00)
Karaoğlanoğlu SK – Lapta TBSK (Saat 19.00)
Türk Ocağı Limasol SK (Bay)
7 EYLÜL 2025 PAZAR
Bellapais Tatlısu HOSK – Türk Ocağı Limasol SK (Saat 18.00)
Doğan Türk Birliği – Perre Futbol Akademisi (Saat 18.00)
Lapta TBSK – Esentepe Alican Gül Akademisi (Saat 19.00)
Girne Halk Evi SK – Karaoğlanoğlu SK (Saat 19.00)
Alsancak Yeşilova SK (Bay)
-----------------------------------------------------------------------
LEFKOŞA GRUBU (CİHANGİR STADI)
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ
China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Dikmen Gücü SK (Saat 18.00)
Göçmenköy İYSK – Atoll Kozanköy KSK (Saat 18.00)
Yenikent Perçinci SK – Gönyeli SK (Saat 19.00)
Küçük Kaymaklı TSK – Yenicami AK (Saat 19.00)
Çetinkaya TSK (Bay)
7 EYLÜL 2025 PAZAR
Atoll Kozanköy KSK – Çetinkaya TSK (Saat 18.00)
Dikmen Gücü SK – Yenikent Perçinci SK (Saat 18.00)
Yenicami AK – Göçmenköy İYSK (Saat 19.00)
Gönyeli SK – Küçük Kaymaklı TSK (Saat 19.00)
China Bazaar Gençlik Gücü TSK (Bay)
-----------------------------------------------------------------------
İSKELE - GAZİMAĞUSA GRUBU (GAZİMAĞUSA CANBULAT STADI)
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ
1461 İskele Trabzonspor – Dumlupınar TSK (Saat 18.00)
Kaplıca Karadeniz 61 SK – Yenişehir SK (Saat 18.00)
Yeniboğaziçi DSK – L. Gençler Birliği SK (Saat 19.00)
Mağusa Türk Gücü – Serveroğlu Geçitkale GSK (Saat 19.00)
7 EYLÜL 2025 PAZAR
Yenişehir SK – 1461 İskele Trabzonspor (Saat 18.00)
Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK (Saat 18.00)
Serveroğlu Geçitkale GSK – Kaplıca Karadeniz 61 SK (Saat 19.00)
L. Gençler Birliği SK – Mağusa Türk Gücü (Saat 19.00)