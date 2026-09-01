BTM 1. Ligin Mağusa bölgesi takımlarından Tuzla, yeni sezonun startını tam kadro verdi. Çukur’da gerçekleştirilen ilk antrenman, takımlarını yalnız bırakmayan kalabalık taraftar topluluğunun yoğun ilgisi ve büyük desteği altında gerçekleşti.

Hasan Şemmedi ve Ahmet Karaoğlu önderliğinde sezonu açan Tuzla ekibi, yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı. İlk idmanda taraftarların gösterdiği yoğun ilgi, camiada şampiyonluk beklentisinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İLK İKİ HAFTA SALONDA

Tuzla, önümüzdeki iki hafta boyunca çalışmalarını salonda sürdürecek. Bu süreçte kondisyon ve takım hazırlıklarına ağırlık verecek olan ekip, sezon başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

TARAFTARIN HEDEFİ BELLİ!

Sezonun ilk antrenmanında takımlarını yalnız bırakmayan Tuzla taraftarının mesajı ise net:

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK!