Mormenekşe’nin başarılı orta saha oyuncusu Sami Tünsay saha çalışmalarına başladı. 14 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye’de Mecidiyeköy Çevre Hastanesinde Dr Raşit Özcafer başarılı bir çapraz bağ ameliyatı geçiren Sami Tünsay, tedavi süreci başladı. Haziran 2026 ayında Fizyoterapist nezaretine salon çalışmalarını tamamlamasının ardından Temmuz 2026 ayında saha çalışmalarında düz koşulara başladı. Mormenekşe’nin 21-25 Ağustos tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleştirdiği kamp çalışmalarında da ye alan Sami Tünsay, yavaş yavaş kendini buluyor. Artırmalı koşular, yön değiştirmeli koşulara başlayan Sami Tünsay ilerleyen süreç de doktorun testleri sonucunda takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlaması bekleniyor.