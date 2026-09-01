Süper Ligin şampiyonluk hedefindeki ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Teknik direktör Nazım Aktunç yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, antrenmanlarını planlanan program doğrultusunda gerçekleştiriyor.
Takımın yeni sezon öncesinde fiziksel ve taktiksel çalışmalarına ağırlık verdiği görülürken, Doğan Türk Birliği cephesinden ‘hedef belli’ mesajı da geldi.
Kulübün paylaşımında “Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yeni sezon için hedef belli” ifadelerine yer verildi.