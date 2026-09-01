Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik Spor Kulübü, kaleci Ozan Moroğlu’nu transfer ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak China Bazaar Gençlik Gücü forması giyen, lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Moroğlu, Doğan Türk Birliği’nden kadroya dahil edildi.

Değirmenlik Kulübü sosyal medya hesabından Ozan transferiyle ilgili şu paylaşım yapıldı:

“Hoş geldin Ozan Moroğlu

Geçtiğimiz sezon China Bazaar Gençlik Gücü ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Ozan Moroğlu'nun transferi için kulübü Doğan Türk Birliği ile anlaşma sağladık. Ozan'a hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon dileriz!”