Galatasaray, hücum hattına takviye yaptı. Sarı-kırmızlı ekibin transferini açıkladığı milli futbolcu Deniz Gül, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 22 yaşındaki golcüyü, burada sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ile taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Deniz, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma ve taraftarımıza kavuşmak istiyorum. Benim için önemli olan şu an burada olmak. Şu an buradayım ve buna odaklandım." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren genç santrfor, Galatasaray taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

Deniz Gül'ün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altyapı eğitimini İsveç'te alan Deniz Gül, 2024 yazında Hammarby'den Porto'ya transfer oldu. Portekiz ekibiyle geride kalan iki sezonda 71 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu; 9 gol, 2 asist üretti.

Deniz Gül; Lesley, Batrakov, Leao'nun ardından Galatasaray'ın bu sezon dördüncü transferi oldu.