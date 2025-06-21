Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere dün sabah KKTC’ye geldi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel, Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cevdet Yılmaz, son dönemde Rum kesiminin KKTC’deki iş dünyasına yönelik yaptığı çalışmaların iyi niyetle bağdaşmadığını belirterek, siyasi sebeplerle hukuku kullanarak KKTC ekonomisine zarar verme çabalarına hiç bir şekilde kayıtsız kalınmayacağını kaydetti.

Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet ve garantör olarak her zaman KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin tereddüttü ve şüphesi olmasın.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomasiden yana olduğunu kaydeden Yılmaz, her zaman barıştan ve çözümden yana olduklarını söyledi.