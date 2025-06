Baf’ın “Timi” (Ovalık) köyünde Kıbrıs Türk arazisine inşa edilen göçmen evlerinden tahliye edilme korkusu yaşayan Kıbrıslı Rumlarda güvensizlik ve korku hâkim olduğu bildirildi.

Göçmenlerden oluşan bir grubun İçişleri Bakanına konuyla ilgili bilgi ve güvence almak için mektup gönderdiğini yazan Haravgi gazetesi, Rum göçmenlerin mektupta yaşamlarını sürdürdükleri söz konusu yerleşim yerinin, Kıbrıslı Türk mal sahiplerinin mülklerini idare eden kişiler tarafından talep edilmesinden duydukları endişe ve kaygıyı ortaya koymak istediklerini iletti.

Gazeteye göre, Rum göçmenler, mektupta devletin kendine ait bir temposu olduğunu, aynı zamanda devletin büyük ölçüde gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek de uluslararası aşamada tüm yetkili mahkemeler karşısında, Kıbrıs Türk mallarının idaresini düzenleyen mevzuata güvendiğini dile getirdi.

Diğer yandan her an evlerinden kaçmaları gerekeceğine dair sürekli bir belirsizliğin hakim olduğu, "şantaj ve tehdit" koşullarında yaşamaya devam edemeyeceklerini ifade eden Rum göçmenler, yaşlı olduklarını ve şu an tek endişelerinin bu göçmen evlerini çocuklarına nispeten güvenli ve emin bir şekilde bırakabilmek olduğunu dile getirdi.

Rum göçmenlerin söz konusu Kıbrıs Türk mal sahiplerinin mülkleri için atadıkları idareciyle ilgili gelişmeler konusunda devletten resmi bir bilgilendirme istediklerini de kaydeden gazete, Rum göçmenlerin hepsinin korku içinde olduğunu çünkü mülkleri idare eden söz konusu kişinin tarım arazilerine de el atmış gibi göründüğünü ve söz konusu arazilerde ekip biçen göçmenleri bu arazilerden çıkardığını öne sürdü.

Mektupta konuyla ilgili gelişmeler, planlama ve İçişleri Bakanlığı ile Hukuk Dairesi'nin konuyu ele almak için yapacağı eylemler konusunda bilgi de talep eden Rum göçmenler, söz konusu davadaki gelişmelerden bağımsız olarak devletin, sosyal konutlar ve devletin gösterdiği arazilerde inşa edilen siteler içindeki Kıbrıslı Türk mallarının mülkiyetini kademeli olarak ele geçirmesi gerektiğini düşündüklerini de öne sürdü.

Şu an sahip oldukları tek mal varlığının herhangi bir banka tarafından kredi amaçlı kullanılamayacağından ötürü kendilerine herhangi bir güvenirlik sağlamadığını da dile getiren Rum göçmenler, bu mülklerin kesin bir şekilde kendilerine tahsis edilmesini ve buna eş zamanlı olarak tapuların da çıkarılmasını istediklerini belirtti.

Haberde “Timi” (Ovalık) köyü sakini Rum göçmenlerin endişelerinin geçen hafta AKEL’in ilçe komitesinin düzenlediği bir toplantıda ele alındığı da belirtildi.