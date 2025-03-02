Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig'de 2024 – 2025 sezonunda 15. Hafta maçında Kırmızı Grupta hem alt sıraları hem de play-off hattını ilgilendiren GG Akova Vuda ile Türkmenköy mücadelesi Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynandı.

Abdülkadir Karadağ’ın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada konuk Türkmenköy rakibini 3 – 1 mağlup ederek play-off hattı için iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk devresinin başında Ali İmam’ın golüyle önce geçen Türkmenköy Fehim Yılmaz’ın golüyle ilk devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Türkmenköy Ali İmam ile skoru 3 – 0 yaptı. Karşılaşmanın uzatma anlarında Akova takımı Ahmet’in ayağından gol bulunca maç 3 -1 tamamlandı.

Bu skorla Türkmenköy puanını 27 yaparak 4. sıraya yükselirken, Akova 13 puanla 8. sırada kaldı.