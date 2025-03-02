Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig'de 2024 – 2025 sezonunda 15. Hafta maçında Beyaz Grupta Ortaköy SK, Karaoğlanoğlu’nu konuk etti.
Ortaköy Stadında oynanan Ortaköy SK – Karaoğlanoğlu maçını Berk Bağrıkara yönetti. Maça hızlı başlayan Ortaköy, Cenker ve Sarper’in golleriyle 2 – 0 öne geçti. Ahmet Saygı’nın uzatmalardaki golüyle ilk devre 2 – 1 tamamlandı.
İkinci devreye hızlı başlayan Karaoğlanoğlu, 50’de kaptan Yusuf Palaz’ın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. 2 – 2
Ligde play out oynamama adına mutlak kazanması gereken Ortaköy son bölümde baskı kurarken, Arif ve Sarper’in golleriyle 4 – 2 öne geçerek maçı kazanmayı başarıp, ligdeki 3. galibiyetini aldı.