Yer: Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı

Hakemler: Berk Bağrıkara, İrfan Alıcı, Eylül Yıldız

Türkmenköy: Mertkan, Fehim, Sergen, Raşit, Ali İmam (Osman), Mustafa, Gökhan (Kuzey Özadalı), Hasan, Sami, Gençali (Seyhan), Emre.

Nurol Cons. Dörtyol: Hasan, Yunus, Berke, Ömer (Ayberk Payas), Berkant, Uğur (Dk 82 Teoman), Metin (Onur), Burak, Selkan, Mehmet, Bilal.

Gol: Dk 62 Ali İmam (Türkmenköy).

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grubun 14. Haftasında konuk ettiği Nurol Cons. Dörtyol’u tek golle mağlup eden Türkmenköy 3 puanın sahibi oldu.

Ali İmam’ın tek golüyle evinde kazanan Türkmenköy 3 puanı hane yazdırdı. Türkmenköy aldığı bu galibiyetle puanını 24 yaparken, Nurol Cons. Dörtyol 31 puanda kaldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü Ali İmam kaydetti