Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Serdar Gürpınar, Furkan Türk

Binatlı: Yusuf Solak, Yusuf KUmaş, Hüseyin Tomak (46.Dk Şahan), Şahin, Ferhat, Erdem (80.Dk Enes), Mehmet Göktaş, Mevlüt, Mehmet Zaim (90.Dk Aytan), Tahsin (71.Dk Nevzat), Bekir (80.Dk Mehmet Göçben)

Geçitkale: Mustafa Cengiz, Mehmet Çavuş (46.Dk Hüseyin Özbilen), Burçin, Ahmet Avcı (76.Dk Ahmet Öztürk), Turgut, Rifat (55.Dk Sercan), Cenkay, Emre Çam (71.Dk Ahmet Havutçu), Yarkın (55.DK Derviş), Baran Türkan, Baran Bilgi

Goller: 35.Dk Erdem, 79.Dk Bekir (Binatlı)-87.Dk Ahmet Havutçu

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 20. Hafta maçında Binatlı YSK, Geçitkale GSK’yı konuk etti.

Üner Berkalp Stadında oynanan Binatlı YSK – Geçitkale GSK maçını Tufan Çerçioğlu yönetti. İlk devrede daha etkili olan Binatlı Erdem’in golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede de sahada istediğini daha iyi uygulayan Binatlı, golcüsü Bekir ile 79’da kendisini rahatlatan golü buldu. 2 – 0 Son bölümde gol için yüklenen Geçitkale, sonradan oyuna giren Ahmet Havutçu ile gol bulunca maç 2 – 1 tamamlandı.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

