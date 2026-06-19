Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, çocukların ve gençlerin artık yalnızca evde, okulda ve sosyal çevrelerde değil, dijital platformlarda da büyüdüğünü belirterek, dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanında yeni riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Siber zorbalık, dijital bağımlılık, çevrim içi şiddet, mahremiyet ihlalleri, nefret söylemleri ve psikolojik baskıların giderek daha fazla çocuğun ve ailenin yaşamını etkilediğini kaydeden Ecevit, çocukların korunmasına yönelik yaklaşımın bütüncül olması gerektiğini söyledi.

“Koruma, risk ortaya çıkmadan önce önlem alabilmektir.” diyen Ecevit, korumanın sadece çocukları değil aileleri de güçlendirmeyi gerektirdiğini belirterek, bunun ancak bilinç, eğitim ve toplumsal dayanışmayla mümkün olacağını ifade etti.

Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcıları aynı çatı altında buluşturan ortak paydanın çocukların üstün yararı olduğunu kaydeden Ecevit, çocukların güvenli bir dijital geleceğe sahip olabilmesi için disiplinler arası iş birliğinin artık bir tercih değil, sorumluluk olduğunu da söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında aile ve sosyal hizmetler alanında yürütülen iş birliğinin dijital risklerle mücadeleye de önemli katkı sağlayacağına inandığını belirten Ecevit, ortak bilgi birikimi, projeler ve vizyon sayesinde çocukların dijital dünyada daha güvenli bir ortamda büyümesine katkı sunulacağını ifade