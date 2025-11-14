Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında bugün Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.

Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.

Grubun diğer maçında yarın aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.