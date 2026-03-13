UEFA organizasyonlarında son 16 turu ilk maçları geride kaldı. Bu turda İngiliz takımlarının başarısızlığı dikkat çekti. 9 Ada ekibinden sadece biri kazandı. Manchester City, Chelsea ve Tottenham gibi devler sahadan hezimet ile ayrıldı

Manchester City, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Maviler, Valverde'nin ilk yarıdaki hat trick'i ile soğuk bir duş aldı.

Chelsea, Paris Saint Germain'e konuk oldu. İngilizlerin Paris çıkarması 5-2'lik hezimet ile sonuçlandı.

Aynı durumla karşı karşıya kalan bir başka İngiliz takımı ise Tottenham'dı. Kuzey Londra ekibi, deplasmanda Atletico Madrid'e 5-2 mağlup oldu.

Newcastle United, Barcelona karşısında uzatma dakikalarında 3 puanı elinden kaçırdı.

Arsenal, Bayer Leverkusen deplasmanında mücadele etti. Kırmızı beyazlılar 1 puanı son dakikalarda hanesine yazdırmayı başardı.

Avrupa Ligi'nde ise Midtjylland, Nottingham Forest'ı deplasmanda tek golle geçti. İngiltere'ye 3 puan ile dönen tek takım ise Aston Villa oldu. Birmingham ekibi dış sahada Lille'i tek golle geçti.

Konferans Ligi'ndeki tek İngiliz temsilcisi Crystal Palace, sahasında AEK Larnaca ile golsüz berabere kaldı.

Avrupa'daki 9 ekibinin tamamını, son 16 turuna göndererek büyük bir başarıya imza atan İngilizler, ilk maçların ardındansa büyük bir hayal kırıklığına uğradı.