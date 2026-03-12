Bodo/Glimt hız kesmiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla adından söz ettiren Norveç ekibi aldığı iyi sonuçlara bir yenisini ekledi.

Sarı siyahlılar Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçında sahasında Sporting'i 3-0 yendi.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, 32'nci dakikada penaltıdan Sondre Fet ve 45+1'de Ole Blomberg'in attığı gollerle 2-0 önde kapadı.

"Sarılar" ikinci yarıda 71'inci dakikada Kasper Hogh'un sayısıyla maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bodo/Glimt bu galibiyetle 17 Mart'ta Portekiz'de oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

İskandinav ekibi ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kazanan tek takım oldu.

Sarı siyahlılar lig aşamasının son iki maçında Manchester City'i 3-1 ve Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek ses getirdi.

Norveç ekibi son 16 play-off turunda, geçen sezonun finalisti Inter'i her iki maçta da 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenerek kupa dışına itti.

Son olarak Sporting'i 3-0 yenen sarılar üst üste kazandığı 5 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

50 bin nüfuslu Bodo şehrinin takımı Bodo Glimt'i 8 yıldır 57 yaşındaki Kjetil Knutsen çalıştırıyor.