Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen uluslararası arenada mücadele eden milli boksör Metin Turunç, 16 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek unvan maçında ringe çıkmaya hazırlanıyor.

“Demir Yumruk” lakabıyla tanınan Turunç, son dönemde aldığı etkileyici galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmiş ve KKTC sporunun yükselen değerleri arasında gösterilmişti. İstanbul’daki kritik karşılaşma, hem sporcu için bireysel kariyer açısından hem de KKTC adına prestij değeri yüksek bir mücadele olacak.

Yoğun bir antrenman programıyla maça hazırlanan Metin Turunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım.

Bu maç yalnızca benim değil, Kuzey Kıbrıs’ın onur maçı olacak.”