FIFA Başkanı Gianni Infantino, Haziran ayında başlayacak ve ABD-Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası hakkında konuştu. Infantino ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi.

"İran'daki mevcut durum ve İran takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması hakkında da konuştuk. Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran takımının ABD'deki turnuvada yarışmaya elbette memnuniyetle karşılanacağını yineledi." diye konuştu.

Ancak bu açıklamadan saatler sonra İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, "İran hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamaz" diye konuştu. Donyamali,, "Bu yozlaşmış ABD rejimi liderimizi suikastle öldürdüğü göz önüne alındığında, hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamayız" dedi.