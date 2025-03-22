2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşması imzalandı.

İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşması'nın imzası için dün Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi.

Antlaşmaya TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel imza koydu.

Antlaşmanın imzalanmasının ardından Yılmaz ve Üstel ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 2025 yılı anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edildiğini, devirlerle birlikte toplam kaynağın 21 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

Yılmaz, bütçenin sürdürülebilir ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve reel sektör desteklerine öncelik verilerek kullandırılacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ile KKTC’nin sürdürülebilir büyümesinin ve Kıbrıs Türkü'nün refahını arttıracak stratejik projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar TL yeni ödenek tahsis edildiğini, devirlerle birlikte toplam kaynağın 21 milyar TL'ye ulaştığını belirten Yılmaz, eğitime 700 milyon TL, tıbbı cihaz temini için de 480 milyon lira kaynak ayrıldığını ifade etti.

KKTC'nin güçlü bir ekonomiye kavuşması, altyapısının modernleşmesi ve Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesinin yükseltilmesi için her zamanki kararlılıklarıyla destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, geçen yılki anlaşma kapsamında 15,9 milyar lira ödeneğin tahsil edildiği ve bunun yüzde 78’inin fiilen kullandığını açıkladı.

Yılmaz, 2024 yılı anlaşmasına ilişkin şunları söyledi:

“2024 yılı anlaşması kapsamında KKTC'nin iktisadi ve mali gelişimine, refahına yönelik kamusal faydayı esas alan ve vatandaşa dokunan birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede depremde yıkılma riski taşıyan okulların güçlendirilmesi ve yeniden yapımları için 594 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Talepte bulunan okulların genel donanımsal ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmıştır. 18 okulun bakım-onarım işleri tamamlanmış 11 okulda ise çalışmalar devam etmektedir.”

Yılmaz, Gazimağusa'da Maraş Sağlık Merkezi'nin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu, Pamuklu Sağlık Merkezi'nin ihale sürecinin de kısa sürede tamamlanacağını, Lapta Sağlık Ocağı’nın büyütülmesi ve tadil edilmesi projesinde son aşamaya gelindiğini belirtti.

KKTC’nin bir yıllık ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması amacıyla 212 milyon lira değerinde ilaç tıbbi malzemelerin sevkiyatının aralık ayında yapıldığını ifade eden Yılmaz, “Sağlık alanını çok önemli görüyoruz. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin de temel öncelikleri arasında olduğunun farkındayız.” dedi.

Yılmaz, tarım sektöründeki desteklere de değinerek, “Narenciye Sektörü İleri Meyve İşleme, Donmuş ve Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılacak tesislerin ihalesi tamamlanarak, yüklenici firmanın çalışmalara başladığını duyurdu.

Cevdet Yılmaz, bunun yanında, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, kadınların iş gücüne daha fazla katılmasını teşvik etmek amacıyla girişimlerde bulunduklarını kaydetti ve bunun yanında Ada Kıbrıs markası altında etkin tanıtım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Tüm bakanlıklarda devam eden e-devlet projelerinin de Dijital Dönüşüm Ofisi eş güdümünde ilerletildiğini söyleyen Yılmaz, E-Devlet mobil uygulamasının lansmanının en kısa sürede yapılacağını duyurdu.

Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’ne daha kaliteli bir hayat sunma amacıyla KKTC'nin kalkınması için yine omuz omuza, gönül birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu, 2025 Yılı Anlaşması kapsamında da geniş kapsamlı projelere devam edeceklerini ekledi.

Yılmaz, 2025 iş birliği anlaşması çerçevesinde 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edilerek, devirlerle birlikte toplam kaynağın 21 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu.

Bu bütçenin sürdürülebilir ekonomik büyüme, altyapı yatırımları ve reel sektör desteklerine öncelik verilerek kullanılacağını kaydeden Yılmaz, bütçenin oransal dağılımını “Yüzde 58 altyapı ve reel sektör projelerine, yüzde 11 kamu maliyesi desteklerine, yüzde 31 savunma harcamalarına ayrılmıştır.” şeklinde açıkladı.

ÖNCELİK VERİLECEK PROJELER

Yılmaz, 2025 yılında öncelik verilecek projeleri de sıralayarak, altyapı ve enerji yatırımları kapsamında Türkiye'den KKTC'ye elektrik temini için teknik çalışmalara devam edileceğini vurguladı.

Karayollarında 35 kilometresi bölünmüş yol olan 2 yol yapım projesi ile birlikte 322 kilometre uzunluğundaki üçüncü sınıf yol ağında yapım, bakım ve onarım işlerinin sürdürüleceğini belirten Yılmaz, belirlenen riskli güzergahlarda da yol aydınlatmalarının yapılacağını kaydetti.

Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ve 207 km’lik Depo Bağlantı Hattı Projesi’ne de devam edileceğini söyleyen Yılmaz, Türkiye’den boruyla taşınan suyla içme suyu meselesinin çözüldüğünü, şimdi ise sulama projelerine odaklanıldığını ifade etti.

Yılmaz, “Tarım hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz stratejik bir sektördür ve tarımla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.” dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık için beş yeni balıkçı barınağının yenileneceğini de dile getiren Yılmaz, planlanan projeleri şu şekilde sıraladı:

“Eğitim ve sağlık yatırımları kapsamında bir okulun yıkılarak yenilenmesi, iki yeni okul kompleksinin inşa edilmesi ve mevcut okulların modernizasyonu için eğitime 700 milyon lira destek verilecek. Tıbbi cihaz ve ilaç temini için 480 milyon lira kaynak ayrıldı. Otizmli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak otizm merkezi bu dönemde yine hizmete alınacak.”

Yılmaz, Kıbrıs meselesine milletçe ve devletçe sahip çıkmaya devam ettiklerini vurgulayarak, iki devletli çözüme olan desteklerini yineledi.

“Modası geçmiş, defalarca denenmiş iki tarafın rızasını yansıtmayan önerilerin bizi çözüme götürmeyeceği ortadadır. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak adadaki gerçekler üzerine inşa edilebilir.” diyen Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesinin çözüme giden yolu açacağını belirtti.