Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu'nda temsil hakkı ile ilgili yaşanan gelişmeleri eleştirerek, KİEF’in gerekli çoğunluğa sahip olmasına rağmen, yasa gereği yapılması gereken atama taleplerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından cevapsız bırakıldığını ifade etti.

Bengihan, İyi İdare Yasası'nın açıkça ihlal edildiğini ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

KİEF, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda temsil hakkı verilmemesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun bu konudaki taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle dün Bakanlık önünde protesto eylemi düzenledi.

KİEF olarak 31 Ekim 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi bir yazı gönderdiklerini, ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını, 30 Ocak 2025’te ise taleplerini yineleyerek ikinci bir resmi yazı gönderdiklerini belirten Bengihan, “Bu yazılar bakanlığa resmi mühürle alındı. Ancak 141 gündür bu konuda hiçbir resmi yanıt verilmedi. Telefonla da defalarca aradık, bakanla görüştük. Bize her seferinde ‘yarın sabah ilgili yazı elinde olacak' dendi ama o yarın hiç gelmedi” ifadelerini kullandı.

Bengihan, idarenin işleyişini düzenleyen İyi İdare Yasası’na göre, kamu kurumlarının kendilerine yöneltilen resmi başvurulara en geç 30 gün içinde yanıt vermek zorunda olduklarını hatırlatarak, bu yasanın açıkça ihlal edildiğini söyledi. "Sayın Sadık Gardiyanoğlu, 141 gündür bu yasayı yok sayıyor. Hukuka aykırı bir şekilde hareket ediyor" dedi.

"Bir insan, bir federasyon başkanına ya da sendika başkanına yüzüne baka baka bu kadar yalan söyleyemez. Hiçbir bakana böyle konuşmadım ama ya bu görevi yasalara uygun yapacaksınız ya da gideceksiniz" diyerek Sadık Gardiyanoğlu'na eleştirilerde bulunan Bengihan, Gardiyanoğlu'nun yerinde olmaması nedeniyle sekreterine kendisine iletilmek üzere hediye bıraktı.

Hediyenin "Yalancının Günlüğü" adlı bir not defteri olduğunu belirten Bengihan, Bakan Gardiyanoğlu'nun verdiği sözleri unuttuğunu belirterek, "Bakanın böyle bir alışkanlığı var, bu yüzden kendisine küçük bir not defteri getirdik." dedi.