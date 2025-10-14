Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı ağırladı.

Milliler, ikincilik için en ciddi rakibi Gürcistan'ı yenip play-off biletine bir adım daha yaklaştı.

Mücadele 4-1 A Milli Takım lehine sona erdi. Galibiyette Merih Demiral iki golle, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün de birer golle rol aldı.

A Milli Futbol Takımı grubunda 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor.

Gürcistan ise 3 puanda kaldı ve play-off şansını büyük oranda kaybetti. A Milli Takım'ın grubunda İspanya 12 puanla lider durumda bulunuyor

2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu’nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız’ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı’nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Türkiye, Merih Demiral’la farkı 2’ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu’nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

33. dakikada Arda Güler’in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız’ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.

35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün’un golüyle skoru 3-0’a getirdi. Kenan Yıldız’ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

52. dakikada Merih Demiral maçtaki ikinci golünü attı. Hakan Çalhanoğlu'nun duran toptan ortasında Merih bir kez daha iyi yükselerek kafa vuruşuyla ağları sarstı: 4-0.

65. dakikada savunma arkasına atılan topta Kochorashvili karşı karşıya kaldı ve ufak bir dokunuşla ağları sarstı.