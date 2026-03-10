Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan ve TRT1'den naklen yayınlanan maçta sarı-kırmızılılar, Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle 1-0 yendi.

Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz Galatasaray, 6. dakikada Mario Lemina'nın golüyle 1-0 öne geçti.

LEMİNA TARİHE GEÇTİ

Gabonlu futbolcunun bu golü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında attığı en erken gol olarak tarihe geçti.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Victor Osimhen ile golü buldu. Ancak pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Liverpool'un 70'te bulduğu gol ise 'elle oynama' gerekçesiyle iptal edildi.

Davinson Sanchez, gördüğü sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, rakibini 1-0'lık skorla devirdi ve Anfield'daki rövanş öncesi avantaj elde etti.

RÖVANŞ MAÇI 18 MART'TA

Galatasaray, rövanş maçına 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.