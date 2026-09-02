Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki teknik heyet ülkeye gelerek Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili çalışmalarına başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gelen ekibin, pazar günü meydana gelen kaza ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunarak kazaya karışan FiloJet adlı gemi hakkında teknik bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Gemi ile ilgili tüm belgeleri detaylı bir şekilde inceleyecek olan ekibe yarın, Türk Loydu’ndan iki uzmanın daha katılacağı kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, geminin tüm teknik ve yapısal durumunun inceleneceği araştırmanın ardından FiloJet ile ilgili teknik bir rapor hazırlanacağı ve bulguların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına aktarılacağı bildirildi.