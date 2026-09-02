Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında yaşanan gemi faciası ve kayıp arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle Girne Fest 26’nın iptal edilmesi konusunun Belediye Meclisi’nin gündeminde olduğunu açıkladı.

-Girne Yarı Maratonu geliri kayıp yakınlarına aktarılacak

Şenkul, 11 Ekim’de kentte düzenlenecek Girne Yarı Maratonu’ndan elde edilecek tüm gelirin, yaşanan gemi faciasında kaybolan kişilerin yakınlarına aktarılması yönünde Belediye Meclisi kararı alınmasının da gündemde olduğunu açıkladı.

Yaşanan acının toplum olarak dayanışma içerisinde paylaşılması gerektiğine vurgu yapan Şenkul, alınacak kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.