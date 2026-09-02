Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi'nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin mevcut ve gelecekteki iş gücü taleplerine yönelik öncelikli insan kaynakları ihtiyaç alanlarını belirlemek ve burs desteklerinin bu ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak için liste hazırlandı.

Çelebi'nin verdiği bilgiye göre, listeler Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu iş birliğinde, “2026-2027 Öğretim ılı Burs Kapsamında Yer Almayan Bölümler Listesi” ve “2026-2027 Öğretim Yılı Yüksek Lisans-Doktora İleri Alan ve İhtiyaç Alanları Listesi” şeklinde oluşturuldu.