Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı ele aldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, komite Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanarak, gündeminde bulunan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi) ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti.

Komite, bahse konu yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya; komite üyeleri Cumhuriyeti Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.