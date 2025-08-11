Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye’de elde ettikleri derecelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve kulüplerini gururlandırdı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü yüzücüleri Akman Tüzünkan, Özkan Mazhar ve Barkan Cem Aykut, Türkiye’de düzenlenen “Türkiye Sportive Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yüzme Şampiyonası’ndan 2 madalya kazanırken, 5 kategoride de yeni Kuzey Kıbrıs rekoru kırarak döndü. 50 metre serbest kategorisinde ise; 26.03’lük derecesiyle Türkiye beşincisi olan Akman Tüzünkan, 20 yıllık KKTC 14 yaş rekorunun da sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 5-9 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen şampiyona için sezon boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda hazırlanan sporcular, bireysel kategorilerde önemli derecelerle ülkesine döndü.

Takım bazında da göz dolduran genç sporculardan Barkan Cem Aykut ve Akman Tüzünkan’ın yer aldığı KKTC milli takım karması, 4×50 metre karışık bayrak yarışında 19+ yaş KKTC rekorunu da kırarak bir başka önemli başarıya daha imza attı.

İKİ MADALYA BEŞ REKOR!

50 metre serbest kategorisinde 26.03’lük derecesi ile Türkiye beşincisi olan Akman Tüzünkan, bu başarısıyla 2005 yılında kırılan 20 yıllık KKTC 14 yaş rekorunu geride bıraktı. Başarılı yüzücü, 50 metre sırtüstünde elde ettiği 30.30’luk dereceyle Türkiye altıncısı olarak bir madalya daha kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nün bir diğer sporcusu Özkan Mazhar, 200 metre karışıkta 14 yaş KKTC uzun kulvar rekorunu kırmayı başardı. Barkan Cem Aykut ise 200 metre kurbağalamada 15-16-17-18 yaş KKTC rekorunu, 100 metre kurbağalamada ise yine 15-16-17-18 yaş KKTC rekorunu yenileyerek şampiyonadaki rekor sayısını artırdı.

Sezon boyunca Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda büyük başarılara imza atan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nün genç rekortmenleri, yarışlara Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt antrenörlüğünde hazırlandı.