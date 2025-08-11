Ötüken Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi’nin katkıları ile, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre ve ailenin destekleri ile gerçekleştirilen merhum Ferit Açıkyıldız halısaha anı futbol turnuvası yapıldı. Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Ferit Açıkyıldız anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuva üç kategoride gerçekleştirildi. İskele Belediyesi’nin katkıları, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre ve ailenin destekleri ile gerçekleştirilen 10. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası 3 kategoride oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

U14 YILDIZLAR

10. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası U14 yaş grubu açılış maçları ile başladı. Turnuvada U14 yaş gurubunda Mağusa Türk Gücü, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzonspor, Karapaz Spor Kulübü’nden oluşan toplam 4 takım mücadele etti. Turnuvanın finalinde Mağusa Türk Gücü rakibi 1461 İskele Trabzonspor’u mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Yeniboğaziçi rakibi Karpaz Spor Kulübü’nü mağlup ederek üçüncü oldu.

MASTERLER

10. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası U14 yıldızlar turnuvasının ardından Futbol Masterleri maçında Ötüken Masterleri ile Çayönü Masterleri arasında oynanan maçı kazanan taraf Çayönü Masterleri oldu.

GENÇLER

10. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası gençlerde ise Ötüken Spor Kulübü ile Palabıyık Union karşı karşıya geldi. Zevkli çekişmeli geçen karşılaşmayı Ötüken Spor Kulübü kazandı.

ÖDÜLLER

Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvasında 3 kategoride dereceye giren takımlara kupalar katkı koyanlara plaketleri İskele Belediye başkan vekili Sefa Kurukafa, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, oğlu Ali Güllü Açıkyıldız, kızı Zehra Açıkyıldız Galata, damadı Halil Galata, abisi İbrahim Açıkyıldız, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre, Hüseyin Hüdaoğluları tarafından verildi. Ayrıca turnuvaya yapmış olduğu katıklarından dolayı İskele Belediye başkan vekili Safa Kurukafa, turnuvaya desteği büyük olan köy muhtarı Turgut Özyöre, Mağusa Türk Gücü Altyapı Koordinatörü Sercan Çavuşoğlu’na teşekkür plaketleri verildi.

10. Ferit Açıkyıldız Anı Turnuvasında 3 kategorideki sıralama şöyle:

U14 Yıldızlar

1. Mağusa Türk Gücü

2. 1461 İskele Trabzonspor

3. Yeniboğaziçi

4. Karpaz Spor Kulübü

Masterler

1. Çayönü Masterleri

2. Ötüken Masterleri

Gençler

1. Ötüken Spor Kulübü

2. Palabıyık Union