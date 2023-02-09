Zaman 04.17'de durdu

Arama kurtarma ekipleri Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50’nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.
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