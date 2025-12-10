Küresel ısınma ve sanayileşme süreci dünya genelinde ormanlık alanları tehdit etmeyi sürdürürken, Türkiye, Çin, Rusya ve Hindistan, 2015-2025 yılları arasında orman varlığını en fazla artıran ülkeler arasında öne çıktı.

AA muhabirinin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2025 yılı Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyada 4,14 milyar hektar orman bulunuyor. Bu miktar, küresel kara alanlarının yüzde 32'sine karşılık geliyor.

Kişi başına düşen orman varlığı 0,50 hektar, tropikal bölgeler ise dünya ormanlarının yüzde 45'ini barındırıyor. Avrupa'daki ormanlar dünya toplamının yüzde 25'ini oluştururken, Güney Amerika yüksek orman yoğunluğu ile ön plana çıkıyor.

Dünya ormanlarının yüzde 54'ü, yalnızca 5 ülkede bulunuyor: Rusya, Brezilya, Kanada, ABD ve Çin.

Orman Kaybında Azalma Var Ancak Tehlike Sürüyor

FAO raporuna göre, küresel yıllık net orman kaybı 1990-2000 yıllarında 10,7 milyon hektar iken, son 10 yılda 4,12 milyon hektara kadar geriledi.

Asya'da orman artışı yavaşlarken, Güney Amerika'da orman kayıpları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

1990'dan bu yana 489 milyon hektar ormanlık alanın yok olduğu tahmin ediliyor.

Doğal yollarla yenilenen ormanlar dünya toplamının yüzde 92'sini oluşturuyor. Bu kategori 1990-2025 arasında 324 milyon hektar küçüldü.

Son 10 Yılda En Çok Orman Artıran Ülkeler

Raporda, küresel orman kayıplarına rağmen bazı ülkelerin orman varlığını artırmayı başardığı vurgulanıyor.

Çin, yıllık 1 milyon 686 bin hektar artışla lider konumda bulunurken onu:

Rusya – 942 bin hektar

Hindistan – 191 bin hektar

Türkiye – 118 bin hektar (yüzde 0,53 artış)

izledi.

Bu veriler doğrultusunda Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin ardından gelen diğer ülkeler:

Avustralya (105 bin ha), Fransa (95.900 ha), Endonezya (94.100 ha), Güney Afrika (87.600 ha), Kanada (82.500 ha), Vietnam (72.800 ha).

En Çok Orman Kaybeden Ülkeler: Listenin Başında Brezilya

2015-2025 döneminde Brezilya, yılda ortalama 2 milyon 942 bin hektar orman kaybıyla ilk sırada yer aldı.

Brezilya'yı şu ülkeler takip etti:

Angola – 510 bin hektar

Tanzanya – 469 bin hektar

Myanmar – 290 bin hektar

Kongo – 283 bin hektar

Mozambik – 267 bin hektar

Kamboçya – 251 bin hektar

Peru – 239 bin hektar

Bolivya – 232 bin hektar

Paraguay – 207 bin hektar

Son 10 yılda en fazla orman kaybı yaşayan ülkelerin Kamboçya hariç tamamının Afrika ve Güney Amerika'da yer alması dikkat çekti.

Yangınlar, Böcekler ve Aşırı Hava Olayları Ormanları Vurdu

Rapora göre, ormanların en büyük düşmanı yangınlar oldu.

2007-2019 döneminde yıllık ortalama 130 milyon hektar alan yangından etkilendi.

Ayrıca böcek istilaları, hastalıklar ve aşırı hava olayları, sadece 2020 yılında 41 milyon hektarlık bir alanı etkiledi.

Dünyadaki yasal koruma alanlarındaki orman varlığı 813 milyon hektar, yani toplam ormanların yüzde 20'si bu statüde.



AA