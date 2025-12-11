Merkez Bankası yaptığı açıklamada “Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirmiştir.” dedi.

Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararını değerlendiren Bankacılık sektörünün deneyimli isimlerinden ekonomist Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, enflasyonun %20’ler civarında gerçekleşmesi halinde politika faizinin %25’ler civarında oluşmasını beklediğini söyledi.

Karavelioğlu’nun, Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

“TCMB 2025 yılının son toplantısında Politika faizini 1,5 puan İndirerek %38’e çekti. 2026 yılında da faizler düşmeye devam edecek. 2025 yılı başında faiz oranının yıl sonunda %30’la civarında olması bekleniyordu.

Türkiye’de 2026 yılı için enflasyon hedefi ortalama %16 olarak belirlenmekle birlikte piyasa beklentisi %20 üzerinde. Enflasyonun %20’ler civarında gerçekleşmesi halinde politika faizinin %25’ler civarında oluşmasını bekliyorum. Bu indirimin ve 2026 yılında yapılacak olan indirimlerin ekstra döviz talebi ve enflasyon yaratma ihtimali yok.

TL 2026 yılında da enflasyon üzerinde bir getiri sunmaya devam edecek. KKTC olarak bizim resmi olarak açıklanmış bir hedefimiz olmasa da OVP’de ve bütçe hazırlıklarında 2026 için enflasyon tahmini %25. Ben ülkemizde yılsonu enflasyonunun Türkiye’den gelecek olumlu etki ile hükümetin tahmininden daha düşük gerçekleşeceğini ve %20’ler civarında olacağını ve KKTCMB faizinin de %25’in hemen altında olacağını tahmin ediyorum. Faizlerin düşmesi TL kredi kullananlara olumlu etki yapacaktır.”