Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

-Sabah saatlerinde de deprem kaydedilmişti…

AFAD, saat 03:31'de merkez üssü Antalya’nın Konyaaltı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.

Depremin 20,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.