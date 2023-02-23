Yürek yakan feryat

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin ardından binlerce yürek burkan hikaye kaldı.
Depremden en çok etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların da yıkımına başlanıldı. Moloz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek belirlenen noktalara taşınıyor.
Çalışmaları izleyen bir kadın, yıkıntılar arasında yakınının fotoğrafını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.
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