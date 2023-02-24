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Yürek dağlayan notlar

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Gazeteci Hayri Tunç'un deprem bölgesinden paylaştığı gözlemler, insanın yüreğini dağlıyor

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Yürek dağlayan notlar
Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerde 11 il büyük hasar gördü. Sahaya giden gazeteci Hayri Tunç'un paylaştığı gözlemler ise insanın yüreğini dağlıyor. "Not almak" böyle bir şey...
"Birilerinin notlar aldığı şu günlerde, nacizane kendi deprem notlarımı yazayım istedim. Toparlamak çok zor oldu benim için ama yazmak, not düşmek gerek artık. Depremin acılarının, öfkesinin unutulmaması gerekiyor çünkü. Belki birileri okur, acıları hissedeler kim bilir. Buyrun"
 
"Hatay'da Uğur Mumcu meydanında, bir annenin, yakılan ateşin başında bebeğini emzirmesine tanık olmuştum. Sırtında ince bir battaniye, cılız bir ateşin başında kendisini değil çocuğunu düşünüyordu"
 
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