Yollar yarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen Hatay’daki ağır hasarlı binalardan bazıları, önceki akşam saat 20.04’te merkez üssü Defne olan sarsıntıda yıkıldı.
Deprem, il merkezi ve ilçelerindeki yol ve köprülerden kimilerinde de hasara neden oldu. Antakya merkezde Asi Nehri’nin üzerindeki Haraparası ve General Şükrü Kanatlı mahallelerini birbirine bağlayan köprüler ile Türkmenbaşı Caddesi ve Uzun Çarşı bölgesi arasındaki yollarda derin kırılma ve çatlaklar oluştu.
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