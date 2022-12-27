Yoksulluk sınırı 26 bin TL’yi geçti

Türkiye’de Aralık ayı için yapılan hesaplamaya göre ülkedeki yoksulluk sınırı 26 bin 124 TL düzeyine yükseldi

Türkiye’de Birleşik Kamu-İş, Aralık ayı için yaptığı hesaplamada ortaya çıkan acı gerçeği açıkladı.

Türkiye’de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Aralık ayı için yaptığı hesaplamaya göre ülkedeki “Yoksulluk sınırı 26 bin 124 TL” düzeyine yükseldi. Konfederasyon Aralık ayı için yaptığı ‘Açlık-Yoksulluk Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada, “Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını, Aralıkta 9 bin 59 liraya kadar çıkarırken, yoksulluk sınırı da 26 bin 124 lira oldu” ifadeleri kullanıldı.

Hesaplamalara göre, açlık sınırı Kasım ayına oranla 402 TL, yoksulluk sınırı da 702 TL arttı. Senenin başından bu yana ise açlık sınırında 4 bin 493 TL, yoksulluk sınırında da 12 bin 612 TL artış kaydedildi.

İKİ ASGARİ ÜCRETLİ AİLE SINIRIN ALTINDA

Açlık sınırının 9 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 26 bin lirayı aştığı Aralık ayında, hükümetin belirlediği net 8 bin 506 liralık asgari ücret, açlık sınırının 559 lira, yoksulluk sınırının ise 17 bin 624 lira altında kaldı. Buna göre aynı aileden iki kişinin asgari ücretle çalıştığı hanelerde bile yoksulluk sınırının oldukça altında kalan bir gelirle yaşamak zorunda.

10 MİLYON HANEDE TEK ÇALIŞAN VAR

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı verilere göre Türkiye’de 25 milyon 397 bin hane bulunuyor.

Bu hanelerin yüzde 26,8’inde (6 milyon 806 bin hane) hiçbir çalışan bulunmazken, yüzde 41,4’ünde (yaklaşık 10 milyon 514 bin hane) sadece bir kişi çalışıyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı ise yüzde 23,7 (6 milyon 19 bin hane). Hanelerin geri kalan yüzde 8,1’lik bölümünde ise ikiden fazla çalışan bulunuyor.

