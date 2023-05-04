Yıllık enflasyon yüzde 105,19

Türkiye’de TÜİK'e göre nisanda tüketici enflasyonu aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 43,68 oldu. ENAG'a göre ise nisanda tüketici fiyatları aylık yüzde 4,86, yıllık yüzde 105,19 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 arttı.

Böylece tüketici fiyat endeksinde aylık artış serisi 52. ayda da devam etti.

TÜİK mart ayında aylık enflasyonu yüzde 2,29, yıllık enflasyonu yüzde 50,51 olarak açıklamıştı.

Nisan ayı enflasyon beklentisi AA anketinde aylık yüzde 2,65, yıllık yüzde 44,06, Reuters anketinde aylık yüzde 2,6 yıllık yüzde 44 olmuştu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul enflasyonu nisanda aylık yüzde 4,57, yıllık yüzde 62,46 olmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ SAĞLIKTA

TÜİK’e göre nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

