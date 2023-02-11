Yıkılan binanın sahibi Kıbrıs’ta da inşaat yapmış!

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya’da Fevzi Yılmaz İnşaat’ın 2017’de inşa ettiği dört bloklu Farklı Yaşam Rende Sitesi’ni iki bloku yıkıldı.
Fevzi Yılmaz İnşaat’ın internet sitesinde “Depreme dayanıklı, altyapı problemleri yaşamayan projeler hazırladık” ifadesi yer alıyor.
2005 yılından bu yana Antakya’da çok sayıda bina yapan firmasının sayfasında şunlar yazıyor:
“Fevzi Yılmaz (FY) inşaat sizden, içinizden biridir. 1985 yılından bu yana yavru vatan Kıbrıs'ta, restaurant ve inşaat sektöründen ‘önce insan' unsuru anlayışıyla, müşteri memnuniyetine odaklı, ilkeli ve disiplinli çalışmalarla farklı bir çok projeye imza atmıştır.
Yapı teknolojilerinde en son standartları, mimari tasarımda zamanın tüm yeniliklerini, yer seçiminde ise; ulaşım ve yatırım için en değerliyi, en uygun koşullarda sunmayı hedefledik.
‘Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' sözünü kendimize ilke edindik.”
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