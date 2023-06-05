Yeni kabine görevde

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yeni kabineyi açıkladı. Sağlık Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı değişmedi, 15 bakanlığa ise yeni isim atandı. Dün ise bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı.