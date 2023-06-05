Yeni kabine görevde

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yeni kabineyi açıkladı. Sağlık Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı değişmedi, 15 bakanlığa ise yeni isim atandı. Dün ise bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.