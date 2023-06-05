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Yeni kabine görevde

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Yeni kabine görevde
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yeni kabineyi açıkladı. Sağlık Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı değişmedi, 15 bakanlığa ise yeni isim atandı. Dün ise bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı.
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