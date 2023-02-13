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Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerde bölgeye yardım yağdı. Depremin büyük hasar verdiği Hatay'ın Antakya ilçesine gelen yüzlerce TIR, bölgeye yardım malzemesi taşıdı. Bazı TIR şoförleri ile ekipler ise AFAD koordinasyon merkezinde sıra beklememek için taşıdıkları yardım malzemelerini caddelere indirdi.

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Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar
Deprem bölgesi için hazırlanan kolileri cadde ve sokaklara yığarak bıraktılar.Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar - 2

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu; binlerce bina yerle bir oldu.


Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar - 3

24 binden fazla kişi hayatını kaybetti, enkazdan sağ çıkanlar ise soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Depremin hemen ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.


Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar - 4

Başta gıda malzemeleri olmak üzere yüzlerce TIR'la AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine yardım malzemesi taşındı.

Depremin büyük hasar verdiği Hatay'ın Antakya ilçesine malzeme taşıyan bazı TIR şoförleri ve yardım ekipleri, AFAD merkezinde sıra beklememek için taşıdıkları yardım malzemelerini caddelere indirdi. 


Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar - 5

Depremzedeler de yerlere saçılan kıyafetler arasında kendilerine uygun olanları aradı.


Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar - 6

Depremin hemen ardından bölgeye Mersin'den gelen Umut Çor, arkadaşları ile caddede seyyar mutfak kurup, günlük 500 kişiye yetecek çorba ve yemek dağıttıklarını söyledi. Çor, "İkinci günden itibaren yardımlar gelmeye başladı. Bulunduğumuz yere çok fazla erzak geliyor. TIR'lar getiriyor ama gelen TIR şoförleri ya bırakıp gidiyorlar; çaresiz kalıyorlar" dedi.


Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar - 7

"HATAY'DA ZEMİN HİÇ SAĞLAMLAŞTIRILMAMIŞ"

Ankaralı iş insanı Emrah Öniz ise 20 kişilik ekibi ve gıda malzemesi taşıyan TIR'ları ile bölgeye geldiğini söyledi.

Öniz, "Üzgünüm, burada gördüklerim işler acısı. Halkımız duyarlı, herkes yardım gönderiyor. Çok fazla yardım geldi. Kendim yeğenlerimle, yardımcılarımızla gönüllü geldik. İş makinelerimizle geldik. 4 gündür burada çalışıyoruz. Yapıların yanlış yapılmasına şahit olduk. Hatay'da zemin hiç sağlamlaştırılmamış. Bu nedenle çok hasar var" diye konuştu.


Yardım malzemelerini cadde ve sokaklara bıraktılar - 8
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