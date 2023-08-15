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Yanlış kan verildiği iddia edilen kadın yoğun bakımda

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Nevşehir Devlet Hastanesi’nde bacağından ameliyat olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi. Kadın yoğun bakım servisine alınırken, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Yanlış kan verildiği iddia edilen kadın yoğun bakımda
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Yanlış kan verildiği iddia edilen kadın yoğun bakımda
 Devlet Hastanesi’nde kırık bacağından ameliyat olan 75 yaşındaki Emine E. isimli hastaya yanlış kan verildiği iddia edildi.

Emine E.’nin  sırasında fenalaştığı ve kalbinin durduğu belirtildi. 75 yaşındaki kadın daha sonra  ünitesine sevk edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Eyvaz, kan transfüzyonu sırasında gelişen reaksiyon sonucunda Emine E.’nin kalbinin durduğunu söyledi. “Anında müdahale edilerek hasta yoğun bakıma alındı.” diyen Eyvaz, “Buradaki tedavisinin ardından hasta 3’üncü basamak yoğun bakım ünitesi olan Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanın şu an hayati tehlikesi devam ediyor.” şeklinde konuştu.
Yanlış kan verildiği iddia edilen kadın yoğun bakımda - 1

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay da konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını söyledi.
Emine E.’nin entübe edildiği ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

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