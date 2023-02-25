“Yan taraftaki simitçi yıkılmasaydı otel yıkılmazdı”

Depremde kuma dönen İsias Otel’in sahiplerinin avukatı, otelin sağlam olduğunu, yanındaki simitçi ve hamburgercinin otelin üstüne yıkılmasıyla otelin yıkıldığını savundu

Depremlerin arından 35’i Kıbrıs kafilesinden onlarca insanın hayatına mal olan Adıyaman’daki İsias Otel sahiplerinin avukatının, “otelin dayanıklı olduğu ve yan binaların üzerine devrilmesi sonucu yıkıldığını açıkladığı” iddia edildi.

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV’de katıldığı programda İsias Otel’in sahibi olan zanlıların avukatı ile görüştüğünü, avukatın kendisine “Bizim otel sağlamdı, yanındaki simitçi ve diğer hamburgerci bizim otelin üstüne yıkılınca bizim otel ondan yıkıldı” dediğini iddia etti.

Gazeteci Ağırel, Adıyaman Adliyesi’ne giderek zanlıların avukatını bulduğunu, avukata ulaştığında “Şu an ev taşıyorum konuşalım” dediğini, kendisinin ise soru sormakta ısrar edip, “İki bina birleştirildi mi?” sorusunu sorduğunu aktardı.

Ağırel, soru üzerine avukatın, “Ya kardeşim, burada bir sürü bina yıkıldı. Bizim otel sağlamdı. Yanındaki simitçi ve diğer hamburgerci bizim otelin üstüne yıkılınca bizim otel ondan yıkıldı” dediğini iddia etti.

Avukatın ayrıca, “beyan veren, televizyonlarda konuşan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dediğini söyleyen Ağırel, “Yüzlerce kişi öldü, gençler öldü orada dedim, (avukat) ‘onlar yıkılmasaydı bizim otel yıkılmazdı’ dedi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kasım 2022’de çekilen fotoğrafta İsias Otel’in yanında hamburgerci ve simitçi bulunmuyor. Köşe başında yer alan otel binasının bitişiğindeki binanın altında bir kebapçı, iki bina yanında ise bir simitçi görülüyor.

