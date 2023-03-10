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Yağmacılar neler çalmış neler!

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası millet canıyla uğraşırken enkazları yağmalayanların çaldıkları pes dedirtti

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Yağmacılar neler çalmış neler!
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına karıştığı belirlenen 44 zanlı tutuklandı.
Açıklamada, “Yürütülen çalışmalarda 365 cep telefonu, 182 bin 120 TL, çeşitli ülkelere ait 22 adet 200’lük banknot, 7 bilezik, 5 yüzük, 16 tam, 26 çeyrek, 3 gram altın, zincir ve künye gibi ziynet eşyası, akıllı saat, 7 kol saati, 7 güneş enerjisi paneli, 8 tabanca, 55 fişek, 2 pompalı tüfek ve kartuşları, 2 kılıç, 2 kama, 4 hançer, 250 gram esrar, 2 çekiç, drone, jeneratör, satır, levye, demir balyoz, demir makası, demir testeresi, çeşitli beyaz eşyalar, pos cihazları, gıda ve temizlik malzemeleri ele geçirildi.” ifadesi kullanıldı.
 
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